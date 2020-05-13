Cesetleri 3 ay buzdolabında saklamış

İran uyruklu Muhammed Khodarahmi (35) dün İran Konsolosluğu’na giderek 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdüğünü ve cesetleri Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi. Durum polise iletildi. Khodarahmi, gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde yaptıkları araştırmada Khodarahmi ‘nin söylediği gibi cesetleri buzdolabında buldu. 3 aydır cinayeti saklayan katilin eşi ve baldızı da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.