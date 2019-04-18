Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8168
  • 6,5413
  • 238.532
  • 96.886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çatalca'da et yüklü tır devrildi: 1 kişi ağır yaralı

Çatalca'da et yüklü tır devrildi: 1 kişi ağır yaralı

Çatalca'da et yüklü tır devrildi: 1 kişi ağır yaralı

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda et yüklü TIR devrildi, sürücüsü ağır yaralandı.

x

  Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişeler Mevki'i Edirne İstikameti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 L 5644 plakalı et yüklü tırın sürücüsü İmam D. viraja girdiği sırada yoğun rüzgar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biranda kontrolden çıkan tır devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan tır sürücüsü İmam D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen oğlu Karan'ı anlattı
Şeyma Subaşı kanal mı açıyor?
'Orhan Baba'nın durumu şu anda gayet iyi'
Wilma Elles itiraf etti: Ayrıldık
Aleyna'dan serinletecek şarkı
Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, bu kez de dansıyla adı

Serenay Sarıkaya yine çok konuşuldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beşiktaş'tan yeni sezon öncesi dev hamle

THY'nin "Yabancı kabin memurları" ilk uçuş için sabırsız