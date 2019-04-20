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Caretta carettalar için kumsal temizliği

Caretta carettalar için kumsal temizliği

Fethiye'de caretta carettaların üreme alanları arasında yer alan Çalış Plajı, taşlardan temizlendi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, caretta carettaların üreme alanları arasında yer alan Çalış Plajı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Foça Mahallesi'ndeki plaj, Çalış Turizm Tanıtma Derneği ekipleri tarafından traktöre bağlanan taş toplama ve kum eleme aracıyla temizlendi.

Dernek Başkanı Mete Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, plajın, caretta carettaların 18 yumurtlama alanından biri olduğunu söyledi. 

Son yıllarda sezon öncesinde kumsalda temizlik çalışması yaptıklarını anlatan Ay, "Hava bu yıl çok soğuk ve yağışlı geçti. Yaz bu sene biraz geç gelecek. Her yıl nisan ayında plajda bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmada amaç kış boyu plajda toplanan pislikleri ve kumun kalitesini artırmak." dedi.

Plajda 6 yıldır çalışma yürüttüklerini vurgulayan Ay, "Kumun kalitesi çok değişti. Büyük taşları duvarların kenarlarına gömüyoruz. Kumları da plaja yayıyoruz. Bu sayede plaja yumurta bırakmaya gelen caretta carettaların sayısında artış gözlemledik. Amacımız temiz ve sağlıklı bir plaj." diye konuştu.

Ay, plajı kullanan vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını ve çevreye sahip çıkmalarını istedi.

(AA)

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