Büşra anne bebeğini kucağına alamadı

Bebeğini dünyaya getirdikten sonra yoğun bakıma alınan genç anne, dört gün sonra hayatını kaybetti. Ayaz ismini verdikleri bebeği ise kuveze alındı. Büşra Oğuz, 26 Ağustos’ta toprağa verildi. Büşra’nın bebeğini dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybetmesi, Eskişehir’de büyük üzüntüye neden oldu. Yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra acı haberi duyanlar, sosyal medyadan başsağlığı mesajları yayınladı.