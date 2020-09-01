01 Eylül 2020 Salı 23:58 | Son Güncelleme:
Büşra anne bebeğini kucağına alamadı
Eskişehir'de 8 aylık hamile Büşra Oğuz (22) evde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi.
Bebeğini dünyaya getirdikten sonra yoğun bakıma alınan genç anne, dört gün sonra hayatını kaybetti. Ayaz ismini verdikleri bebeği ise kuveze alındı. Büşra Oğuz, 26 Ağustos’ta toprağa verildi. Büşra’nın bebeğini dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybetmesi, Eskişehir’de büyük üzüntüye neden oldu. Yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra acı haberi duyanlar, sosyal medyadan başsağlığı mesajları yayınladı.