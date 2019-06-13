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13 Haziran 2019 Perşembe 09:16 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:24

Bursa'da sağlıksız et taşıma görenleri şaşırttı

Bursa'da sağlıksız et taşıma görenleri şaşırttı

Bursa’da sorumsuz bir kişinin motosikletin üzerinde sağlıksız şekilde taşıdığı eti görenler gözlerine inanamadı.

Bir vatandaşın çektiği fotoğraflara yansıyan şahıs, motosikletine yüklediği ambalajsız et ile yolculuk yaparken görülüyor. Tam 3 parça eti 16 MG 717 plakalı motosiklete yükeyen şahıs, halkın sağlığıyla oynarken bir yandan da trafiği tehlikeye attı. Şahsın kim olduğu ve bu etleri nereye taşıdığı ise merak konusu. 

(İHA) 

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