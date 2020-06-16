Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son açıklamalar güncel olarak takip ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir uygulanan hafta sonu kısıtlamaları iki haftadır uygulanmıyor. Peki, Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BAKAN KOCA’NIN SON AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, " Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde." değerlendirmesinde bulundu.

15 HAZİRAN 2020 VAKA SAYISI

Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu'nu göre; son 24 saatte 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, 947 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, toplam vaka sayısı 179 bin 831, toplam vefat sayısı 4 bin 825, toplam yoğun bakım hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 291, toplam iyileşen hasta sayısı 152 bin 364 oldu.