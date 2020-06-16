Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8443
  • 7,7376
  • 380.058
  • 111563
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
16 Haziran 2020 Salı 15:20 | Son Güncelleme:

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı" 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı"

1 Haziran itibari ile başlayan normalleşme sürecinin ardından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları da kaldırılmıştı. Uzun süredir hafta sonlarını evde geçiren vatandaşlar hafta sonları dışarıya akın ettiler. Bu durum beraberinde corona virüs vaka sayısında artışa yol açtı. Tüm vatandaşlar Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son açıklamalar güncel olarak takip ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir uygulanan hafta sonu kısıtlamaları iki haftadır uygulanmıyor. Peki, Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BAKAN KOCA’NIN SON AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, " Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde." değerlendirmesinde bulundu.

15 HAZİRAN 2020 VAKA SAYISI

Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu'nu göre; son 24 saatte 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, 947 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, toplam vaka sayısı 179 bin 831, toplam vefat sayısı 4 bin 825, toplam yoğun bakım hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 291, toplam iyileşen hasta sayısı 152 bin 364 oldu.

Hatay Valiliği: 7 terörist Afrin'deki hücre evinde yakalandı
NATO'nun hamlesi Rusya'yı kızdırdı: Gerekli önlemleri almak zorundayız
Aile Bakanı Selçuk açıkladı: 12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Gökyüzünde esrarengiz manzara! Düşme anı saniye saniye kaydedildi
F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı
Brooklyn'de 'Black Lives Matter' yazan sokak

Brooklyn'de 'Black Lives Matter' yazan sokak

Adana'da 5 iş yerinde 206 kaçak cep telefonu bulundu, 4 şüpheli yakaland

Adana'da 5 iş yerinde 206 kaçak cep telefonu bulundu, 4 şüpheli yakalandı

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıld&#x

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıldı

Bakan Varank aşı ve ilaç çalışmalarını incel

Bakan Varank aşı ve ilaç çalışmalarını inceledi