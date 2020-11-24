Bolonez Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? Bolonez Soslu Tagliatelle tarifi, malzemeleri

Ekranların en çok izlenen yarışma programı finale adım adım yaklaşıyor. Bugün oynanan ödül oyununda şefler yarışmacılardan Bolonez Soslu Tagliatelle yapmalarını istedi. Lezzetli bir İtalyan makarna türü olan Bolonez Soslu Tagliatelle tarifini denemek isteyenler olacak. Peki, Bolonez Soslu Tagliatelle nasıl yapılır?

BOLONEZ SOSLU TAGLİATELLE MALZEMELERİ

1 soğan, küçük küçük doğranmış 2 çorba kaşığı (30ml) zeytinyağı 1 diş sarımsak, ince doğranmış 2 dal taze kekik, yaprakları ayıklanmış 300 gr dana kıyma, orta yağlı 2 çorba kaşığı (30ml) domates salçası 1/2 su bardağı (125 ml) et suyu 1/2 su bardağı (125ml) süt 1 paket Tagliatelle makarna

BOLONEZ SOSLU TAGLİATELLE NASIL YAPILIR?

Orta büyüklükte bir tencerede zeytinyağını kızdırın. Küçük küpler halinde doğranmış soğanı tencereye ilave edin ve 4-5 dakika orta ateşte soteleyin. Havuç ve kereviz saplarını ilave edin ve 4-5 dakika daha sotelemeye devam edin. Sarımsağı ilave edip bir dakika daha sotelemeye devam edin.

Kıymayı sebze karışımına ilave edip 5 dakika kadar kavurun. Salçayı ekleyin ve iki dakika kadar kavurmaya devam edin. Kullanıyorsanız kırmızı şarabı ekleyip tencerenin dibini kazıyarak çektirin. Ocağı kısın, sütü ilave edin ve aralıklı olarak karıştırarak 40 dakika kadar pişmeye bırakın. Bolonez sos suyunu çektikçe üzerine et suyundan ilave ederek karıştırın.

Makarnayı paket üzerindeki talimatlara uyarak ‘al dente’ haşlayın. Makarna suyundan ½ bardak kenara ayırın. Süzdüğünüz makarnayı ayırdığınız suyla birlikte sosa ilave edin. Kısık ateşte sos ve makarna iyice karışana ve suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine parmesan peyniri serpiştirerek sıcak servis edin.