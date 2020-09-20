Bingöl'ün saklı turizm cenneti ortaya çıktı

Genç İlçesi Servi beldesine bağlı Direkli köyüne 4 kilometre yürüme mesafesinde, ‘Değirmen Kapısı’ olarak bilinen şelalenin döküldüğü yerde oluşan ve ‘kalp’ şeklini de anımsatan alan görenleri kendisine hayran bırakıyor.

YOL DÜZELTİLMELİ

Köy sakinleri, şelaleye giden yolların yapılarak alanın turizme kazandırılmasını istiyor. Köylülerden Şemsettin Şenlik, “Yetkililerden buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.