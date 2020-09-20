20 Eylül 2020 Pazar 01:13 | Son Güncelleme:
Bingöl'ün saklı turizm cenneti ortaya çıktı
Uzun yıllar terör olaylarıyla gündeme gelen Bingöl'de saklı kalan doğal güzellikler huzur ve güven ortamıyla beraber, bir bir ortaya çıkmaya başladı.
Genç İlçesi Servi beldesine bağlı Direkli köyüne 4 kilometre yürüme mesafesinde, ‘Değirmen Kapısı’ olarak bilinen şelalenin döküldüğü yerde oluşan ve ‘kalp’ şeklini de anımsatan alan görenleri kendisine hayran bırakıyor.
YOL DÜZELTİLMELİ
Köy sakinleri, şelaleye giden yolların yapılarak alanın turizme kazandırılmasını istiyor. Köylülerden Şemsettin Şenlik, “Yetkililerden buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.