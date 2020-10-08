Bilişim Vadisi nerede, hangi ilde? Türkiye'nin tematik teknoparkı Bilişim Vadisi...

Bilişim Vadisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması sonrası merak edildi. Bakan Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." şeklinde konuştu. Bilişim Vadisi küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji tabanlı merkezler kurarak, bu alanda liderlik etmeyi amaç ediniyor.

BİLİŞİM VADİSİ NEDİR?

Bilişim Vadisi, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, konunun muhatabı tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik etmek için harekete geçiyor.

BİLİŞİM VADİSİ NEREDE?

Bilişim Vadsisi Gebze/Kocaeli'nde yer alıyor.

Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda teknolojik gelişiminin hızlanması adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, KOSGEB, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Üniversitesi, TOSB ve TSE paydaşlığında hayata geçirilen Bilişim Vadisi, pek çok önemli etkinliğe sahne oluyor.

Arsa büyüklüğü 3,3 milyon metrekare olan Bilişim Vadisi 1,5 milyon metrekare kapalı alanla Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme merkezi olma durumunda.