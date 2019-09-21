Bıçaklı vahşete iyi halden 15 yıl

Atakan ŞEN

İzmir Bornova’da 6 Eylül 2018’de polise giden Sevgi Şimşek, 11 yıllık eşi Aytekin Şimşek’in hem kendisini hem de kızı Z.Ş.’yi darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Anne-kız sığınma evine yerleştirildi. Boşanma davası açan kadın, 3 çocuğunun eğitimi için babaevine taşındı. Evlatlarını yanına alan Sevgi Şimşek, 19 Kasım 2018’de kızı Z.Ş. ile A.R.Ş.’yi okula bırakıp 4 yaşındaki çocuğuyla yolda yürürken karşısına kocası çıktı. Önce çocuğunu öpen Aytekin Şimşek, “Bugün ölüm günü, seni öldüreceğim” diyerek Sevgi Şimşek’i 14 yerinden bıçakladı.

SALDIRMADIM, KÜÇÜK ÇİZİKLER ATTIM

Kaçan saldırgan, polis tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddianamede sanık hakkında, cinayete teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet, tehditten 5 yıla kadar, hakaretten de 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunma yapan zanlı, olay günü kendisini eşinin çağırdığını ve bıçakla saldırmaya çalıştığını belirterek, “Bıçağı elinden alarak kendisine küçük küçük çizikler yaptım, arbede oluştu sırtına vurdum, pişmanın” dedi.

TEHDİT VE HAKARETTEN BERAAT ETTİ

Tehdit ve hakaret suçundan beraat eden sanık kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve sanığın tutumu nedeniyle iyi hal indirimi uygulayan mahkemeye, cezayı 15 yıla indirerek tutukluk halinin devamına hükmetti.

KADINA ŞİDDETİN İYİ HALİ OLMAZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 25 Kasım 2017’de şiddet ve cinsel suçlarla ilgili yargılanan kişilere, duruşmalardaki tavırlarından dolayı ‘iyi hal’ indirimi uygulanmasını eleştirmişti. Bakan Gül, “Kadına ve çocuğa şiddetle ilgili meselelerde ‘iyi halini gördüm’ diye takdiri olarak, ‘ben senin cezanı indiriyorum’ diye bazı anlayışları, uygulamaları görüyoruz. Bu gerçekten bir hukukçu olarak da beni üzüyor” ifadesini kullanmıştı.