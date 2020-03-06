Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0874
  • 6,8666
  • 328.108
  • 109850
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bayburt'ta çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Bayburt'ta çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Bayburt'ta çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Bayburt merkeze bağlı Demirışık köyünde meydana gelen çığ sonrası kapanan yol İl Özel İdaresi ekiplerince temizlenerek ulaşıma açıldı.

Kentte geçtiğimiz günlerde yağan yağmurların yumuşattığı kar kütlelerinin çığa dönüşmesi sonucunda merkeze bağlı Demirışık köy yolu ulaşıma kapandı. Köylülerin olayı bildirmesi üzerine İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefliği’ne bağlı ekipler, iş makineleriyle bölgeye ulaştı. 

Yıllardan beri sürekli çığ gelen bölgeyi bilen ve çığ afeti konusunda eğitimli İl Özel İdaresi personeli tarafından iş makineleriyle dikkatli ve tedbirli gerçekleştirilen çalışmanın ardından yol 4 saatte temizlenerek ulaşıma açıldı.

Merkez Şantiye Şefi Haydar Yıldız da bölgede incelemede bulunarak yol açma çalışmalarını yerinde gözlemledi.

Yıldız, Genel Sekreter Hayrettin Koçyiğit ve Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya’ya da çalışmalar hakkında bilgi verdi.


<p> </p>

Başkan Erdoğan: “İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu rejimdir”

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kamuflaj ustası hayvanlar

İran'da mahsur kalan ünlü oyuncudan 'koronavirüs' açıklaması!