Banyoda elektrik akımına kapılıp öldü

Olay, saat 15.00 sıralarında, Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Banyoya giren 2 çocuk babası Hakan Kayhan, sıcak su için elektrikle çalışan şofbeni açınca akıma kapıldı. Durumu fark eden yakınları banyoya girince Kayhan'ı hareketsiz yatarken gördü. Kayhan'ın yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kayhan daha sonra Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA