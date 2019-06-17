Balkondan düşen çocuğun mucize kurtuluşu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu mucizevi olay kameralara yansıdı.
Ailesiyle Yunusemre Mahallesi 4043 Sokak'ta yaşayan Suriyeli Rava el-Hızır (2), evlerinin balkonunda oynadığı sırada 3. kattan düştü.
ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAMERALAR KAYDETTİ
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde küçük çocuğun yere düşmesi ve çevredeki kişinin onu kucaklaması yer alıyor.
(İHA)