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  3. Balıkesir'de ağaçlık alanda arkadaşını bekleyen kadın gasp edildi

Balıkesir'de ağaçlık alanda arkadaşını bekleyen kadın gasp edildi

Balıkesir'de ağaçlık alanda arkadaşını bekleyen kadın gasp edildi

Balıkesir’de yol kenarında arkadaşını bekleyen kadını darp edip cep telefonunu ve parasını alarak kaçan gaspçı, Uşak’ta yakalandı. Zanlının hırsızlık sabıkalısı olduğu belirlendi.

Balıkesir'de bir kadının cep telefonunu ve paralarını alarak kaçan gaspçının, 6 ayrı ev ve işyerinden hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ağaçlık alanda bir arkadaşını bekleyen Aysel T.'yi darp eden zanlı, cep telefonu ve parasını alarak kaçtı. Gaspçı yaya olarak kaçarken, Aysel T. polise eşkal bilgilerini vererek şikayetçi oldu.

MAĞDUR TEŞHİS ETTİ

Aysel T.'nin verdiği eşkal bilgileri ışığında harekete geçen Balıkesir polisi, gaspçı B.T'yi, kaçtığı Uşak ilinde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Balıkesir'e getirilen B.T. mağdur Aysel T. tarafından da teşhis edilirken, ifadesinin ardından gasp ve yağma suçlaması ile hakim karşısına çıktı. Daha önce de 6 ayrı hırsızlık olayında adı geçen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yeniasır)

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