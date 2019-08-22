Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Babakale köyü açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı. 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı. Tekneyle Babakale Limanı’na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Edvina Sponza, İbrahim Kutluay'ı aldattı mı?
Amine Gülşe ekranlara ara verdi! Sebebi ise...
'Yeni sezona hazırlanıyoruz'
Harry Potter'ın ünlü oyuncuları aşk mı yaşıyor?
Aralarında soğuk rüzgarlar mı esiyor?
<p>Olay, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde meydana geldi. Polis çevirmesinde durdurulan sürücü,

Sürücü, Polisi Yolda Böyle Sürükledi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sıfır noktasında kazılar yeniden başladı

Efsane geri dönmeye hazırlanıyor! İşte detaylar...