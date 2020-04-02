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Bakan Kurum'dan 'sokak hayvanları' paylaşımı

Bakan Kurum'dan 'sokak hayvanları' paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yaşandığı zor günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirterek, evlerin önüne bir kap mama ve su bırakılması çağrısında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twiter hesabından 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, "#BirKapSuBirKapMama" etiketi ile yaptığı paylaşımda Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zor günlerde sokaklardaki can dostlarımızı unutmuyor, evlerimizin önüne bir kap mama ve su bırakıyoruz. Bu çağrıyı paylaşarak sen de destek ol, dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım."

Kurum, paylaşımında Bakanlıkça 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla hazırlanan videoya da yer verdi.

"Bizler evlerimizdeyiz ama sokaktaki dostlarımız yalnız. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Evimizin önüne bir kap su, bir kap mama bırakarak onları yalnız bırakmayalım." ifadelerine yer verilen videonun altında yer alan "Destekle" sekmesi ile videonun paylaşımına destek verilebiliyor.


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