'Babam 21 yıllık sadakatsizliği biliyordu'

İstanbul’da 21 yıllık eşi İlkay Yavru’dan boşandıktan sonra 3 çocuğunun da kendisinden olmadığını öğrenen pastacı Necdet Çavdar, eski karısına 510 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkemede tanık olarak dinlenen çocukların dayısı Ali Yavru, “Necdet ablamla kavga ettiğinde ‘Bu çocukların babaları ben değilim ki, neden bakayım’ derdi” diye konuştu. Kadının büyük oğlu Yiğit Yavru (22) da “Necdet Çavdar, gerçek babam olmadığını DNA testiyle değil, daha önceden biliyordu. Bana oğlum yerine Yiğit diyordu” ifadesini kullandı. Yiğit Yavru duruşma çıkışında da “Anneme niye dava açtın” diyerek Çavdar’a saldırdı.