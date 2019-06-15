Babalar gününü en çok kız çocukları kutluyor

İnternet üzerinden yapılan alışverişe ilginin artmasının etkisi Babalar Günü'nde de görülürken, bu özel gün için alınan hediyelerin ortalama sepet tutarı 280 TL'yi, teknolojik ürünlerin bulunduğu ortalama sepet tutarı ise 800 TL'yi buluyor. Gömlek, kravat, cüzdan, saat klasik Babalar Günü hediyeleri olarak öne çıkarken, teknolojisever babalar için oyun konsolları, cep telefonları da tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Bazı e-ticaret siteleri babaları kıdemli, tecrübeli ve yeni babalar olarak ayırarak, kategorilerine özel hediye seçenekleri de sunuyor.

KIZ ÇOCUKLARI DAHA FAZLA HEDİYE ALIYOR

Babalar Gününe ilişkin AA muhabirine değerlendirme bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, özel günlerin tüm perakende sektörüne olduğu gibi e-ticaret sektörüne de hareket getirdiğini belirterek, perakende sektöründen farklı olarak kendi yaşadıkları hareketliliğin şehir dışına yapılacak gönderimler nedeni ile haziran ayı başında başlayarak, son hafta yoğunluğunu artırdığını kaydetti.

Babalar Günü ile karşılaştırıldığında yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü’nde satış oranları daha yüksek olmasına karşın Babalar Günü’nde her yıl bir önceki yıla göre yüzde 30’un üzerinde artış gözlemlediklerini ifade eden Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Gömlek, kravat, cüzdan, saat için klasik babalar günü hediyeleri diyebiliriz. Tekstil grubu ürünler ve aksesuarlar ilk sıralarda yer alıyor. Bu grup ürünler özellikle erkek çocuklar için kurtarıcı ürünler oluyor. Baba-oğul kombinasyonları da yine en çok tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Bu ürünleri sırası ile elektronik tıraş takımları ve teknoloji ürünleri takip ediyor. Teknoloji grubu ürünlerinde ise cep telefonu ilk sırada yer alıyor. Kategoriye göre farklılık gösterse de Babalar Günü için ortalamada 280 TL gibi bir sepet tutarının gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tekstil ağırlıklı e-ticaret sitelerinde bu ortalama 90 TL civarında olsa da teknoloji ürünlerinin bulunduğu yerlerde ise 800 TL'ye yaklaşıyor."

Ekmekçi, hem alışveriş hem de özel günleri kutlamaya daha çok kadınların eğilim gösterdiğini aktararak, "Bu nedenle hem Anneler hem de Babalar Günü’nde kız çocukları daha fazla hediye alıyor. Erkek çocuklardan farklı olarak kız çocukları siparişlerini önceden planlayarak oluştururken, erkek çocuklar Babalar Günü alışverişi son günlere bırakıyorlar." dedi.

(AA)