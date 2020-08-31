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  3. Ataşehir'de kaza: Otomobil restorana daldı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:20 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de kaza: Otomobil restorana daldı

AA

Ataşehir'de kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki çöp konteynerine peşi sıra bir iş yerinin tentesine ardından bir başka iş yerinin de duvarına çarptı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

 Ataşehir'de kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki çöp konteynerine peşi sıra bir iş yerinin tentesine ardından bir başka iş yerinin de duvarına çarptı. 

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi'nde ilerleyen Mert Yiğit'in (23) kullandığı 34 GN 2522 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak çöp konteynerine çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin tentesine çarptı. 

Otomobil daha sonra bir başka işyerinin duvarına çarparak durabildi.

 Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve iş yerlerinde hasar oluştu. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Görevliler tarafından yakıt sızıntısı meydana gelen olay yerinde temizlik çalışması yapıldı.

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