Astronominin atası Mezitli'den çıktı

Mersin’in merkez Mezitli İlçesi’nde tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı alanı içerisinde 315-245 yıllarında yaşamış olan astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos’un anıt mezarının olduğu alan bulundu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Aratos’un özel bir mülke ait arazide bulunan mezarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Soli Pompeiopolis önemli bir antik kent. Çok önemli kişiler de burada yaşamışlar. Aratos’un da mezarı burada. Aratos dünyanın ilk uzay bilimcisi, matematikçi, büyük bir bilim adamı. Burada doğmuş, burada yaşamış ve burada anıt mezarı var. Ay’a giden astronotlar ilk kratere Aratos adını vermiştir. Dünya bunu önemsiyor. Biz de Türkiye’de Aratos adını daha çok duyurmak istiyoruz. Tüm dünyanın bilip, duymasını istiyoruz” dedi.