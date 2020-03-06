Asırlık dikiş makinelerine hayat veriyor
Adıyaman'da yaklaşık 25 yıllık tamirci 57 yaşındaki Mehmet Sapan, asırlık dikiş makinelerine hayat veriyor.
Adıyaman'da yaklaşık 25 yıllık tamirci 57 yaşındaki Mehmet Sapan, asırlık dikiş makinelerine hayat veriyor.
Eskisaray Mahallesi'nde 6 metrekarelik iş yerinde ilerleyen teknolojik gelişmelere rağmen çeyrek asırdır mesleğini sürdürmeye çalışan Mehmet Sapan, yenilerin yanı sıra eskimiş, kullanılmayan atıl vaziyetteki dikiş makinelerini tamir ederek geçimini sağlıyor.