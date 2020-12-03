Covid Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Covid aşısı aşısı nasıl ve kimlere vurulacak?

Covid aşısına dair son gelişmeler gelmeye devam ediyor. Dün aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu sonrası konuya dair açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca aşılamayı en erken dönemde yapmayı planladıklarını kaydetti. 4 aşamada yapılması planlanan Covid aşısı için sağlık çalışanları başa alındı. Covid aşısı nasıl ve kimlere vurulacak?

AŞI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, "Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir." ifadesinde bulundu. Ayrıca Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor". dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI NASIL VE KİMLERE VURULACAK?

Aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanlanıyor. Bakan Fahrettin Koca'nın aşılama hakkında açıklamaları şu şekildeydi:

"İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır.

İkinci aşama Toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlar aşılanacak.

Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsıyor.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır." dedi.

Bakan Koca sözlerine ise son olarak şunları ekledi: "Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır."