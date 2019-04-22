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  3. Arnavutköy'de kamyon yol kenarına devrildi

Arnavutköy'de kamyon yol kenarına devrildi

Arnavutköy'de kamyon yol kenarına devrildi

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yolun kenarındaki boşluğa devrildi. Sürücü araçtan atlayarak kurtulurken, kaza anında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

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Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Ömerli mahallesi Terme Sokak'ta meydana geldi.  34 EZ 1440 plakalı kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, geriye hareket ederek, aşağıdaki yola doğru devrildi. 

Yola inmeden yamaçta kalan kamyondan sürücü atlayarak kurtuldu.

(DHA)

 

 

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