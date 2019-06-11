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11 Haziran 2019 Salı 11:47 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 11:47

Antalya'da çocuklar fıskiyelerde serinliyor

Antalya'da çocuklar fıskiyelerde serinliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yürüyüş yolu üzerinde yapılan açık hava serinleme alanı, tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Yer altına yerleştirilen sistemle günün belirli saatlerinde su püskürtülüyor.

Alana, çocuklar başta olmak üzere bölgeyi gezen turistler uğruyor. Günün belirli saatlerinde su buharı, belirli saatlerınde ise fıskiyeler çalıştırılarak, görsel bir şölen oluşturuyor. Diğer yandan çocuklara eşsiz bir oyun alanı sağlanıyor. Çocuklar su çıkışlarını yakalamaya çalışarak eğleniyor, kimileri de püskürtülen suyun içinden koşarak geçip eğleniyor.

Aileleriyle birlikte denize girmek için Konyaaltı'na gelen çocuklar, suyun altında oynuyor. Çocuklarının eğlencesini cep telefonlarıyla görüntüleyen anne ve babalar da eğlenceye ortak oluyor. Sahil şeridinde spor yapanlar da serinlemek için alana girip çıkıyor.

(DHA)

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