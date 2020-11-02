Ankara'da 2'nci Şule Çet vakası... Liseli Gamze'ye ilanlı tuzak

31 Ekim’de sözde firma çalışanı 4 kişi, Kızılay’da buluştukları kızı Kızılcahamam’daki devre mülke götürdü. İddiaya göre genç kız, akşam vakti resepsiyondaki görevliden gizli şekilde 5. kattaki odaya çıkarıldı. Önceki gün sabah gürültü üzerine dışarıya çıkan otel görevlileri, Gamze Açar’ın cansız bedeniyle karşılaştı.



5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Eşyaların dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu saptanan oda mühürlendi. Toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Gamze’nin pencereden öne sürdü. İlandaki firmanın yetkililer, şüphelilerin şirketle bir bağı bulunmadığını ve 17 yaşındaki bir kız çocuğunu da çalıştırmalarının mümkün olmadığını söyledi. Ankara’da 29 Mayıs 2018 gecesi de bir plazanın 20. katından düşen üniversiteli Şule Çet’in cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.