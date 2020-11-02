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  • Ankara'da 2'nci Şule Çet vakası... Liseli Gamze'ye ilanlı tuzak
02 Kasım 2020 Pazartesi 22:23 | Son Güncelleme:

Ankara'da 2'nci Şule Çet vakası... Liseli Gamze'ye ilanlı tuzak

Ankara'da 2'nci Şule Çet vakası... Liseli Gamze'ye ilanlı tuzak
İHA-DHA

Ankara'da özel kolejde eğitim gören Gamze Açar (17), devre mülk satışı yapan bir firma adına verilen ilanda satış danışmanı arandığını görünce numarayı aradı.

31 Ekim’de sözde firma çalışanı 4 kişi, Kızılay’da buluştukları kızı Kızılcahamam’daki devre mülke götürdü. İddiaya göre genç kız, akşam vakti resepsiyondaki görevliden gizli şekilde 5. kattaki odaya çıkarıldı. Önceki gün sabah gürültü üzerine dışarıya çıkan otel görevlileri, Gamze Açar’ın cansız bedeniyle karşılaştı. 

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eşyaların dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu saptanan oda mühürlendi. Toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Gamze’nin pencereden öne sürdü. İlandaki firmanın yetkililer, şüphelilerin şirketle bir bağı bulunmadığını ve 17 yaşındaki bir kız çocuğunu da çalıştırmalarının mümkün olmadığını söyledi. Ankara’da 29 Mayıs 2018 gecesi de bir plazanın 20. katından düşen üniversiteli Şule Çet’in cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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