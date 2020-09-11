Ankara mesai saatleri nasıl oldu? Ankara Valiliği mesai saatleri açıklaması

Ankara'da mesai saatleri yeniden düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde esnek çalışma modeline geçiş yapılan ilde, kamu çalışanları ile ilgili kararlar alınmıştı. Ankara Valiliği mesai saatleri açıklaması ise söz konusu düzenlemenin detaylarını netleştirmiş oldu.

ANKARA VALİLİĞİ MESAİ SAATLERİ AÇIKLAMASI

Ankara Valiliğine bağlı kurumların mesai saatleri, 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde değiştirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmişti.

Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır."

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA NASIL OLACAK?

Ankara Valiliği tarafından kamuda esnek çalışma ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi. Bu kapsamda salgından etkilenmeleri daha muhtemel hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek. Düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek."