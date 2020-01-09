Ankara hac kura sonuçları isim isim liste.. Ankara 2020 hac kura sonuçları sorgulama

Ankara hac kura sonuçları isim isim liste vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan kişilerin isimleri bugün yapılan kura çekimleri ile belli oluyor. Ankara için kura çekimi başladı. İsimler anbean açıklanacak. Ankara hac kura sonuçları isim isim liste ahberimizde yer alacak..

ANKARA KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE

2020 Ankara hac kura çekilişi yapılıyor. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

HAC KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN YAPILIYOR

Hac kura çekilişi başladı. Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Hacı adayları kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek. Aynı zaman e-devletin yanı sıra kayıt sırasında verilen telefon numaralarına SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilecek.

HAC NEDİR?

Maddi ve fiziki imkanı olan Müslümanların kutsal yerleri şart ve usulüne uygun olarak ziyaret ve ibadet etmesi anlamına gelen hac, İslam’ın evrenselliğini vurgular. Müslümanların birlik ve beraberliğini, ırk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ayrımı yapmadan kardeşlik ve eşitliğini temsil eden bu kutsal vazife, benliği yıkıp ‘biz’ olmanın önemini ortaya çıkarır.

Erkek-kadın fark etmeden imkanları el veren her Müslümanın ömründe bir kere yapmasının farz olduğu hac, aynı zamanda geçmişe yapılan hikmetli bir yolculuktur. Hac, ruhun Allah ile buluşmasıdır.

Şeytan taşlama, tavaf, sa’y gibi temsili görevlerin yerine getirildiği, normalde helal olan bazı eylemlerin ihramla birlikte yasaklandığı hac vazifesinde, büyük bir nefis terbiyesi gizlidir. İrade, sabır, ihlas, samimiyet, eşitlik gibi birçok insani vazifenin imanla birleştiği bu kuvvetli ve ihlaslı ibadet dünya Müslümanlarının birbirleriyle tanışmasını ve kaynaşmasını da sağlar.

Peygamber Efendimiz’in, “Kim Allah için hacceder de (Allah’ın rızasına uymayan) kötü söz ve davranışlardan ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı hariç) annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner”hadisinde müjdelediği hac vazifesi, Hz. İbrahim’den bugüne Müslümanların hayatına yeni bir şuur katarak her sene yüz binlerce Müslümanın ‘hacı’ olmasına vesile oluyor.