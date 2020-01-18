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  3. Alkol takip cihazıyla evdeki hükümlüye denetim

Alkol takip cihazıyla evdeki hükümlüye denetim

Alkol takip cihazıyla evdeki hükümlüye denetim

Bursa İnegöl’de alkollüyken hakaret, yaralama ve konut dokunulmazlığı suçlarını işleyen M.M., 12 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

10 gün tutuklu kaldıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanan zanlının evine alkol takip cihazı yerleştirildi. Her gün sabah ve akşam cihazı kullanan M.M.’nin alkol durumu kontrol ediliyor. 

ÖNCE FOTOĞRAF SONRA ÜFLEMELİ KONTROL

Görevliler suçluyu herhangi saatte arıyor. Cihaz kimlik tespiti için önce fotoğraf çekiyor. Aparata üfleyen kişide alkollü çıkarsa işlem yapılıyor.

(AA)


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