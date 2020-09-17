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17 Eylül 2020 Perşembe 23:42 | Son Güncelleme:

Ailesine işkence etti, tutuklandı

Ailesine işkence etti, tutuklandı

Madde bağımlısı Ramazan Çakmak, 2-9 yaşlarındaki 4 çocuğuyla eşini sopa ve kemerle dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Şanlıurfa’da madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak (37), yaşları 2 ila 9 yaş arasında değişen 4 çocuğuyla eşi Narin Çakmak’ı (35) sopa ve kemerle dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Çocuklarıyla baba evine sığınan Narin Çakmak, ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi. Çakmak, “10 yıldır evliyim. Eşim madde bağımlısı, evlenmeden önce bilmiyordum. Hem kullanıyor hem de satıyor. Üzerime soğuk su döküp, hortumla dövüyordu. Çocuklarım için katlanıyordum. Bizi kurtarın” dedi.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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