Ailesine işkence etti, tutuklandı

Şanlıurfa’da madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak (37), yaşları 2 ila 9 yaş arasında değişen 4 çocuğuyla eşi Narin Çakmak’ı (35) sopa ve kemerle dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Çocuklarıyla baba evine sığınan Narin Çakmak, ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi. Çakmak, “10 yıldır evliyim. Eşim madde bağımlısı, evlenmeden önce bilmiyordum. Hem kullanıyor hem de satıyor. Üzerime soğuk su döküp, hortumla dövüyordu. Çocuklarım için katlanıyordum. Bizi kurtarın” dedi.