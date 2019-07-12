Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor... Mersin'de görüntülendi!

Erdemli merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Köserelli Mahallesi'ndeki evinde akşam oturan Osman Uslu (44), pencere camına böceğin vurup, yere düştüğünü fark etti.

Bunun üzerine Uslu, internetten böcekle ilgili araştırma yapmaya başladı. Uslu, böceğin, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen ve dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan gergedan böceği olduğunu öğrendi.

Osman Uslu, "Ben normalde böcekleri sevmezdim; ama bu böcek çok güzel ve sevimli. Şu an böceği ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer isterlerse böceği inceletebilir ve daha sonra doğaya bırakabilirim" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bir dönem çok yüksek parasal değeri olduğu iddiasıyla birçok kişi tarafından toplanan gergedan böceğiyle ilgili açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, böceklerin parasal bir değerinin olmadığı kaydedilmişti.