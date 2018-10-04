Ağaoğlu’na “Yüksek Derecede Yatırım Yapılabilir” Notu

JCR Eurasia Rating, Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve bağlı ortaklarının konsolide finansal yapısının periyodik gözden geçirilmesi sonucunda firmanın uzun vadeli ulusal notunu “yüksek derecede yatırım yapılabilir” olarak belirledi.

Ağaoğlu’nun geçmiş dönemlerdeki güçlü ciro ve karlılık yaratan yatırımlarına dikkat çeken JCR, devam eden ve planlanan projeler neticesinde Grubun görünümünü “stabil” olarak gösterdi.

JCR’ın Ağaoğlu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Güçlü nakit akışı beklentisi, talep artışının bulunduğu lokasyonlarda konumlanan marka projeleri, güçlü marka bilinirliği, artan enerji ve turizm faaliyetleri gelirleri, deneyimli yönetim ekibi ve ortakları ile yüksek seviyede değerli arsa ve gayrimenkul portföyüne sahip olunması” etkili oldu.

JCR’ın raporunda, “Ağaoğlu Grubu yıllar itibari ile ana faaliyetlerinin ölçeğini arttırmış, yenilenebilir enerji, turizm, spor tesisleri ve site yönetimi alanlarına da yatırımlar gerçekleştirerek faaliyetlerini kısmen çeşitlendirmiştir” denildi.





Grubun geleceğe yönelik ciro yaratma gücü pozitif

JCR, Ağaoğlu Grubu’nun hali hazırda yüksek seviyede değerli arsa ve gayrimenkul portföyüne sahip olmasını, önümüzdeki dönemde büyümenin devam ettirilebilmesi ve arsa maliyetlerinin kontrol edilmesi açısından “olumlu” buldu. Raporda, “ Arsa ve gayrimenkul portföyünün, grubun geleceğe yönelik ciro yaratma gücüne pozitif katkı sağlaması beklenmektedir” denildi.





















Notumuzun yükselmesi sürpriz değil