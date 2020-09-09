Adres verilemeyen apartman sakinleri isyan etti: Biz varız ama yok gibiyiz

Antalya'da yapımı 3 yılda tamamlanan 6 katlı apartmanın giriş yolu adres sistemiyle uyuşmuyor. Haritalarda ya da adreslerde bile bulunmayan apartmanın giriş adresi, apartman sakinlerini çileden çıkardı.

İHA'da yer alan habere göre, Ünsal Mahallesi'nde yer alan apartmana elektrik ve su aboneliği adresi 5134. Sokak olarak verildi. Ancak söz konusu sokak üzerinden binaların bulunduğu yere ulaşılamazken, yaklaşık 200 kişi evlerine alternatif bir yol bulmaya çalıştı. Bina sakinleri evlerine haritalarda ya da adreslerde bile olmayan stabilize yoldan ulaşabiliyor.

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı apartmanda vatandaşlar konum bilgisi olmayan evlerine ne kurye, ne yakınlarının ne de acil durumlarda gelecek olan itfaiye, ambulansın zamanında ulaşabildiğini ifade etti.

Bebek ve pazar arabalarıyla stabilize yolda güçlükle ilerleyen kadınlar, olumsuz bir durum yaşanmadan yetkililerden eksikliğin giderilmesini istiyor.

"SİTE VAR YOL YOK, BULUNAMIYORUZ"

Yağmurlarla birlikte yolun ortasından su geçtiğini iddia eden Yaman, “Araçlarımızla bile zor geçiyoruz. Yaya yürüyüşüne kapalı oluyor. Kargo, PTT ya da başka bir kurye hiçbir şekilde adresi bulamıyor. Yemek siparişini geçtik, akrabalarımıza konum atsak o konum görünmüyor bile. Attığımız konum bizim bir alt ya da üst sokağı veriyor. Kesinlikle adresimiz bulunamıyor” diye konuştu.

"VARIZ AMA YOK GİBİYİZ"

Kuryeleri geçtiklerini ambulans, itfaiye, polisin dahi siteye ulaşamadığını dile getiren Kaman, “Konum ya alt ya üst sokağı gösteriyor. Ama burada iki bloklu bir site var. Biz burada varız. Bu kadar insanın mağduriyetinin giderilmesi lazım. Eşimiz, akrabamız, kurye, ambulans, itfaiye gelemiyor. Evimize girebileceğimiz bir sokak yok. Bizim tek giriş kapımız var. 60 hane var. Yarın hasta olsa, yangın çıksa yolu bulamayacaklar. Biz varız ama yok gibiyiz” ifadelerini kullandı.