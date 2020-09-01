Adana'da oğlu tarafından darp edilen baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun

Adana'da öz oğlu tarafından darp edilip minibüsüne ateş edilen baba, "böyle evlat olmaz olsun" diyerek isyan etti.

İHA'da yer alan haberde, sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla birlikle oturan Halil İbrahim D.’ye oğlu Abuzer D. ve yeğeni Mehmet Ali D. tarafından ateş açıldı. Daha sonra araçtan inen Abuzer ve Mehmet Ali D. sopayla Halil İbrahim D.’yi dövdü.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Tehdit edilip minibüsüne ateş edilen baba, ""Evden çık diyorum, çıkmıyor. Beni öldürmek istedi, biri oğlum biri yeğenim, bana yapılanı herkes gördü. Böyle evlat olmaz olsun” dedi.

ZANLILAR YAKALANDI

Olayın ardından yakalanan zanlılar polis tarafından emniyete götürüldü.