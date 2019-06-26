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  3. Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun

Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun

Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun

Adana’da bir bankanın transferini yaptığı 4 milyon 795 bin euro, parayı taşıyan güvenlik görevlisi tarafından çalındı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi’nde meydana geldi. Kurumlara para transferi yapmak isteyen banka görevlileri 4 milyon 795 bin euroyu 2 çuval içine koydu. Parayı taşıyan güvenlik görevlisi, para nakil aracına binmeden kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek kaçtı. Bunun üzerine diğer görevliler, kaçan güvenlik görevlisinin takip etti, ancak yakalamadı. Çağrılan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede soyguna karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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