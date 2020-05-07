7 Mayıs TV yayın akışı : Bu akşam TV'de ne var? Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı listesi sizlerle...
7 Mayıs TV yayın akışı açıklandı. Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı listesi ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar konuyu sıklıkla araştırıyor. Vaktinin çoğunu evlerinde geçirenler bu akşam TV'de ne var? sorusunun yanıtını merak ediyor. 7 Mayıs Perşembe TV yayın akışı içerisinde bir zamanların sevilen yapımlarından Örümcek Adam 2 filmi yer alıyor. Yayın akışı listesi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
7 Mayıs Perşembe TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam Star TV’de Ata Demirer’in Niyazi Gül Dörtnala isimli filmi yayınlanacak. Bu akşam TV’de ne var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT 1 çeşitli Ramazan özel programlarıyla yine gönülleri fethedecek. 7 Mayıs Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı listesi haberimizde…
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Çok Güzel Hareketler 2 (TKR)
23.45 Taksi 2 ‘TV Sinema’
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.45 Erkenci Kuş ‘Dizi’ (TKR)
18.30 Star Haber
20.00 Niyazi Gül Dörtnala ‘TV Sinema’
00.45 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14.45 Refika ile Test Mutfağı
15.30 Pis Yedili ‘Dizi’ TKR)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Tarzan Rıfkı ‘TV Sinema’
23.45 İçerde ‘Dizi’ (TKR)
01.45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
14.00 Evde Biz Bize
16.20 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Örümcek Adam 2 ‘TV Sinema’
23.25 Senin Hikayen ‘TV Sinema’
02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.45 Sağlıklı Mutfak
14.45 Uzaktan Erişim
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi’den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.45 Ev Yapımı ‘Dizi’
23.25 Mesnevi’den Hikayeler
23.50 Kuşlarla Yolculuk
00.15 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02.20 Sahur Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.30 Mucize Doktor ‘Dizi’ (TKR)
23.30 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri