7 davayı kazandı ama yetmedi... Çaresiz babanın evlat hasreti

İstanbul’da yaşayan Murat Geyik, 4 yıl önce evlendiği eşi L.A. ile boşandı. Mahkeme çocuğun yaşından dolayı velayeti anneye verdi. Daha sonra eşinin psikolojik sorunları olduğu ve çocuğuna şiddet uyguladığını iddia eden baba Murat Geyik, haklı bulunarak velayeti geri aldı. Çocuğunu babaya vermeyen anne L.A. çocuğu yurtdışı kaçırmaya çalışırken havalimanında yakalandı.

ALMANYA’YA KAÇIRMIŞ



Hakkında hapis cezası ve icra cezaları bulunan annenin daha sonra çocuğu kaçak yollarla Almanya’ya kaçırdığı iddia edildi. Geyik, “Haberlerde Cumhurbaşkanımızın Ukrayna’da bir çocuk kaçırma davasına müdahil olduğunu ve çocuğu geri götürdüklerini gördüm. Benim de başımda aynı sıkıntı var. Lütfen bana yardım etsinler. Çocuğumu istiyorum” diye konuştu. Evlat hasreti çeken baba Geyik, “Lahey sözleşmesi gereğince uluslararası çocuk kaçırma davası açtım. Dava sonucunda çocuğun Türkiye’ye iadesine karar verildi. Karar kesinleşmesine rağmen çocuğu şu an Almanya’da da kaçırıyor” diye konuştu.

“ÇOCUĞUMA ‘BABAN ÖLDÜ’ DEMİŞ”



Türkiye’de ve Almanya’da açılan tüm davaları kazanmasına rağmen çocuğuna kavuşamadığını belirten Geyik, “Çocuğuma ‘baban öldü’ demiş. Türkiye’de 6 tane dava kazandım. 7’nci davayı da uluslararası olarak kazandım” dedi.