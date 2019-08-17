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  3. Akılalmaz olay! 6 yaşındaki oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attı

Akılalmaz olay! 6 yaşındaki oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attı

Akılalmaz olay! 6 yaşındaki oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attı

Eskişehir'de, G.A. (24), "Cennette gitsin" diye bağırıp oğlu Y.S.A.'yı (6), suni gölete attı, ardından kendisi atladı. Çevredekiler tarafından kurtarılan anne ve oğlu hastanede tedaviye alınırken, Gülşah A.'nın psikolojik sorunları olduğu belirlendi.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kentpark'ta meydana geldi. İstanbul'dan gelen ve geceyi otelde geçiren G.A., oğlu Y.S.A. ile birlikte sabah Kentpark'a gitti. Suni gölet çevresinde oğluyla birlikte bir süre dolaşan G.A., ardından köprünün üstüne çıktı. 

Oğlunu kucağına alan G.A., "Cennete gitsin" diye bağırıp daha sonra Y.S.A.'yı yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki gölete attı, ardından da kendisi atladı. Olayı görenlerin müdahalesiyle suni göletten çıkarılan anne ve oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülşah A. ve Y.S.A. tedaviye alındı. 

G.A.'nın Eskişehir'e çalışmak için geldiği ve psikolojik sorunları olduğu belirlendi.

Eşiyle sorunları olduğunu iddia eden G.A., oğlunu "Cennete gitsin" deyip suya bıraktığını ardından da kendisinin atladığını söyledi. İşlemlerinin ardından hastanenin psikiyatri servisine alınan G.A. tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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