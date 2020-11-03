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  • 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ilk sorusu "babam nerede?" oldu
03 Kasım 2020 Salı 11:46 | Son Güncelleme:

3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ilk sorusu "babam nerede?" oldu

3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ilk sorusu "babam nerede"" oldu
AA

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ilk müdahaleyi yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli o anları anlattı. Ambulansa bindirildiğinde Ayda'nın ilk sorusunun "Babam nerede" olduğunu belirten Aktaşçı, Ayda'nın sorulan sorulara cevap verdiğini aktardı.

İzmir'de mucize kurtuluşun adı Ayda Gezgin, 91 saat sonra kurtarılmasının ardından yapılan ilk müdahale sırasında ambulans görevlilerine babasının nerede olduğunu sordu.

Çocuğa ambulansta müdahale eden Fatma Aktaşçı, AA muhabirine, sabah saatlerinde AFAD ekiplerinin bölgeye bir canlıya ulaşıldığı için UMKE personeli istediğini söyledi.

Alan açıldıktan sonra çocuğa müdahale edilebilecek boşluk olup olmadığını değerlendirdiklerini aktaran Aktaşçı, "Daha sonra ekiplerimiz Ayda çocuğumuza müdahale ettiler. Damar yolu açmak için çok uygun bir boşluk yoktu onu değerlendirdik. İlk önce oksijen alımını sağladık. Oksijen desteklenmesi yapıldı. Sonra yeterli boşluk sağlandıktan sonra damar yolu açıldı. İlk müdahalesi yapıldı." dedi.

Çocuğun enkazdan çıkarılmasından sonra ambulansa götürüldüğünü belirten Aktaşçı, "Ambulanstayken 'babam nerede?' diye sordu. 'ön tarafta amcan oturuyor' dedik. Konuştu, sorduğumuz sorulara cevap verdi." diye konuştu.

- "İLK AYRAN VE SU İSTEDİ"

Enkazda Ayda'ya müdahale eden Semih Tufan da çocuğa ulaşıldığı ihbarı üzerine Ayda'nın bulunduğu yere gittiğini dile getirdi.

Ayda ile ilk karşılaşma anını anlatan Tufan, "Bizden irtibata geçtiğinde ilk istediği ayran ve suydu. Bunu 2-3 kez tekrarladı. Serum taktık. Gayet iyiydi, mutluydu. İçeride korkmuştu ama AFAD müdürümüzün elini hiç bırakmadı. Hiç ağlamadı. Gayet iyiydi." ifadesini kullandı.

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