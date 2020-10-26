29 Ekim okullarda kutlanacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı 2020 belli mi?

29 Ekim kutlama programı planlaması her okulun kendi içinde yaptığı bir düzenlemedir. Bu yıl 29 Ekim'in okullarda kutlanıp kutlanmayacağını ise salgının seyri belirleyecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 yılında 97. yılını tamamlamış oluyor.

29 EKİM OKULLARDA KUTLANACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın okullarda kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl kutlamalar için görüşme yapılması ön görülüyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI BELLİ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Kutlama programı ise henüz açıklanmadı. 29 Ekim kutlama programına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

29 EKİM'İN BAYRAM İLAN EDİLMESİ

29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Aynı gece bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başladı.