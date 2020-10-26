Necmettin Halil Onan Bir Yolcuya şiiri! Bir Yolcuya (Dur Yolcu) şiiri kimin, sözleri nasıl?
Bir Yolcuya şiiri Dur Yolcu şiiri olarak da biliniyor. Şiir daha çok, girişinde yer alan cümleyle anılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle öğrenciler -her milli bayramda olduğu gibi- Necmettin Halil Onan Bir Yolcuya şiirini okuyacaklar.
Bir Yolcuya şiiri yıllardır milli bayramlarda okunan ve çoğu kişinin giriş cümlelerini ezbere bildiği bir şiirdir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle okullarda öğrenciler Necmettin Halil Onan Bir Yolcuya şiiri okuyacaklar. Bir Yolcuya şiiri giriş cümlesinden dolayı Dur Yolcu ismiyle de biliniyor.
BİR YOLCUYA
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.
Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
NECMETTİN HALİL ONAN