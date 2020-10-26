Necmettin Halil Onan Bir Yolcuya şiiri! Bir Yolcuya (Dur Yolcu) şiiri kimin, sözleri nasıl?

Bir Yolcuya şiiri yıllardır milli bayramlarda okunan ve çoğu kişinin giriş cümlelerini ezbere bildiği bir şiirdir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle okullarda öğrenciler Necmettin Halil Onan Bir Yolcuya şiiri okuyacaklar. Bir Yolcuya şiiri giriş cümlesinden dolayı Dur Yolcu ismiyle de biliniyor.

BİR YOLCUYA

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed’in düşmanı boğdugu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

NECMETTİN HALİL ONAN

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