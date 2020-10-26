29 Ekim sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı var mı?

Pandemi döneminin başında vaka sayılarının yoğunluğundan dolayı sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Normalleşme sürecinden sonra kısıtlamalar esnetildi. Vaka sayılarında yeniden artış yaşanması sokağa çıkma yasağı uygulamasını akıllara getirdi. 29 Ekim sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı ise kalabalık oluşturmaya müsait olan kutlamalar için odak noktası oldu.

29 EKİM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kalabalık oluşturmaya müsait olan kutlamalara yönelik sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olması durumunda güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GERİ GELECEK Mİ?

Vaka sayısındaki artış akıllara sokağa çıkma yasaklarını getirdi. Yeniden sokağa çıkma yasağı uygulamasına dönülüp dönülmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Bilim Kurulu'nun alacağı kararlar güncel olarak haberimize eklenecektir.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yasakların gündemlerinde olmadığını vurgulamıştı.

29 Ekim okullarda kutlanacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı 2020 belli mi?