Kurtuluş Savaşı kahramanları kimlerdir? Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı?

Kurtuluş Savaşı, en önemli bağımsızlık mücadelelerimizden biri olarak tarihe adını kazımıştır. Genç, yaşlı, kadın ya da erkek demeden herkes ülkesi için seferber olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda sayısız kahraman vardır. O tarihi savaşın kahramanları sizlerle...

KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARI KİMLERDİR?

Şahin Bey

Asıl adı Mehmet Sait olan Şahin Bey, Fransız işgal kuvvetlerine erzak taşıyan yüz elli arabalık konvoyu bozguna uğratarak Antep’in kurtuluş mücadelesi başlatmış ve “Düşman cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez!” sözüyle tarihe geçmiştir.

Şerife Bacı

Şerife Bacı, Milli Mücadele’nin en önemli kadın kahramanlarından. İnebolu’daki cephanelerin Ankara’ya götürülmesinde, çocuğu ve kağnısıyla, zorlu kış şartlarına rağmen canla başla görev aldı. Şerife Bacı; cephanelerin ıslanmaması için battaniyesini cephaneye saran, bir yandan da bebeğinin de donmaması için çaba gösteren bir kahraman…

Gördesli Makbule

Makbule Hanım, Gördes’in ileri gelen ailelerinden birinin kızıydı. Henüz 19 yaşındayken eşiyle beraber Kuvayı Milliye güçlerine katılmış ve Yunan kuvvetleriyle yapılan birçok çatışmada yer almıştır. Yiğitliğiyle silah arkadaşlarına cesaret veren Makbule Hanım, henüz 22 yaşındayken Akhisar’da şehit düşmüştür.

Sütçü İmam

Kahramanmaraş’ta süt satarak ve imamlık yaparak geçimini sağladığı için asıl adı olan Ali yerine Sütçü İmam olarak tanınmıştır. Düşman askerlerinin 3 Türk kadınına saldırıp peçelerini açmak istemeleri üzerine düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Kahramanmaraş’taki Kurtuluş hareketini başlatmıştır.

Fevzi Çakmak

Türkiye’nin Atatürk’ten sonra ikinci ve son mareşali olan Fevzi Çakmak, mücadele için çok önemli bir komutandı. İstiklal mücadelesinde özellikle de Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde büyük katkılarıyla anılan kahramanımızdır.

Yörük Ali

Yunan işgali altında olan Aydın’da, Malgaç Baskını ile düşmana ilk darbeyi vuran ve bölgedeki istiklal mücadelesini başlatan efe olmuştur. Alçak gönüllüğü ile halkın sevgisini kazanan ve “Efelerin Efesi” türküsüyle anılan kahramanın evi de Kültür Bakanlığı tarafından Yörük Ali Efe Müzesi adıyla ziyaretçilere açılmıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI?

Kurtuluş mücadelesinin lideri olan Atatürk Samsun'a çıktığında Anadolu'nun her yeri işgal altındadır. İngilizler Musul, Antep, Kilis ve İskenderun'u işgal ederken, Fransızlar ise Adana, Osmaniye ve Mersin'i işgal etmiştir. Milli bilincin uyandırılması için Havza ve Amasya genelgeleri yayınlanmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal Erzurum ve Sivas'ta kongre düzenlemiştir. Milli bilincin uyanması ile birlikte halk işgallere karşı miting ve protesto yapmıştır.

Sivas ve Erzurum Kongrelerinden sonra Ankara'ya gelen Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920'de Türk milleti ile birlikte Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Büyük Millet Meclisi başkanı seçilen Atatürk, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin lideri olmuştur. Milletin birlikte her şeylerini seferber ederek verdikleri Kurtuluş Savaşı mücadelesi, 11 Ekim 1922 yılında başarıya ulaşmıştır.

Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul olmak üzere birçok stratejik noktası işgal altındadır. Anadolu'da işgalcilere karşı başlayan mücadele göz kamaştırıcı Kurtuluş Savaşı'na dönüşmüştür. “Ya istiklal, ya ölüm” diyen Türk milleti, Mustafa Kemal önderliğinde ulusal bağımsızlıkları için mücadele etmiştir.