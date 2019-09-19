2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı başlangıcı ne zaman, kaç gün?

2020 Ramazan Bayramı ne zaman? sorusu İslam alemi tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Ramazan ayının başlangıç tarihini ve Ramazan - Kurban Bayramı tarihlerini resmi internet sayfasında yayınladı. Özel sektör ve kamu çalışanları önümüzdeki sene Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil yapacağını araştırıyor. Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayıp, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek. Peki 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

2020 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ