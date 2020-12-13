19 yıl önce firar ettiği sanılmıştı... Kayıp erin cesedi kışladan çıktı

Konyalı İsmet Işık (21), Kasım 2000’de askerliğini yapmak için İstanbul Hasdal Kışlası’na geldi. Kantinde görevli genç, 24 Haziran 2001’de ortadan kayboldu. Baba Durmuş Işık’a oğlunun kantine ait 800 lirayı da alarak firar ettiği söylendi. 11 yıl sonra Işık Ailesi’ni arayan A.A., oğlu İ.A.’dan kayıp erin öldürülüp gömüldüğünü duyduğunu söyledi.

İKİSİNE DE AĞIR MÜEBBET



Sivas’ta ifadesi alınan İ.A., Orhan Doğan’ın işlediği bir cinayete tanık olduğunu, susması için kendisini tehdit ettiğini söyledi. İ.A., “Orhan 10 yıl önce de Hasdal Kışlası’ndaki kantinci eri Bekir Şahin’le öldürdüklerini anlattı. İsmet’i bot ipliğiyle boğmuşlar” dedi. Doğan ve Şahin’in kayıp İsmet Işık’ın asker arkadaşları oldukları saptandı. İki zanlı da cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Cezalar geçen yıl Yargıtay tarafından onandı. Ancak kayıp erin cesedi bulunamadı.

CEZA SONRASI İTİRAF



Habertürk’ün haberine göre katil zanlısı Orhan Doğan, kısa süre önce suçunu itiraf edip Işık’ı kantin parası için öldürdüklerini söyledi. İstanbul’a getirilen Doğan, Hasdal Kışlası’nın bulunduğu ormanlık alanda cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Kazı yapılan yerde İsmet Işık’a ait mavi renkli eşofman, atlet, terlik ve kemik parçaları bulundu. Maktule ait bulgular incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.