Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 1 Mayıs puan durumu!

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? ! Hafta içi he gün Fox Tv ekranlarında yayınlanan yemek yarışmasından kıyasıya ve heyecanla yarışılıyor. En yüksek puanı almak için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Haftanın en iyi yemeğini yapan yarışmacı günün sonunda 15 Bin TL'yi almaya hak kazanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 1 Mayıs puan durumu nedir? İşte Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofarada haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Detaylı bilgi geldikçe haberimize eklencektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Hafta içi her gün saat 16:00'da yayınlanan yarışma programı bugün önce tekrar bölümüyle yer aldı. Saat 20:30'da haftanın finaliyle Fox Tv ekranlarına gelecek.