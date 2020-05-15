Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisi olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında yayınlanan programın sunuculuğunu Zuhal Topal yapıyor. Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birinci kim? Zuhal Topal’la Sofrada 15 Mayıs puan durumu nedir? Gelin ve kayınvalidelerin birlikte yarıştığı programda en yüksek puanı alan yarışmacı 15 bin TL almaya hak kazanıyor. İlgiye takip edilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu haberimizde.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİ KİM?

Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birinci henüz açıklanmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA TÜM HAFTANIN PUAN TABLOSU

11 Mayıs Pazartesi puanı Ayşegül Rüzgar: 20 Puan

12 Mayıs Salı puanı Hanife Soytürk: 33 puan

12 Mayıs Çarşamba puanı Sevgi Budalan Tan: 27 Puan

14 Mayıs Perşembe puanı Feride Aksoy: 29 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAKKINDA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor! Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor...

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.00'da FOX’ta.