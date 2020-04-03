Zuhal Topal'la Sofrada haftanın biricisi kim? 3 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nedir?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışma programı Fox Tv ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Hafta içi her gün saat 16:00'da başlayan yemek yarışmasından kıyasıya rekabet devam ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın biricisi kim? Gelin ve kayınvalidelerin beraber yarıştığı programın yapımcılığını Dual Yapım üstleniyor. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAKKINDA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor! Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor...

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.00'da FOX’ta yayınlanıyor.