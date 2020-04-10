Zuhal Topal'la Sofrada bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali olacak mı?

Zuhal Topal'la Sofrada yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yarışma programı koronavirüs salgınına karşı konsept değişikliğine gitti. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman? Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BUGÜN NEDEN YOK?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın en yüksek puanına alan yarışmacı 15 Bin TL'nin sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada bugün saat 16:00'da özel bölümüyle yayınlanacak. Koronavirüs salgınının ardından Zuhal Topal, hafta başında formatı biraz değiştirdiklerini ve tüm yarışmacılar için ortak bir ev hazırladıklarını söyledi. Bu evde gelin yemekleri pişiriyor ve kayınvalideler bu eve konuk olarak geliyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zuhal Topal'la Sofrada, Fox ana haber bülteninden hemen sonra yeni konsepti ile saat 20:45'te izleyici ile buluşacak.