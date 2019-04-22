Zalim İstanbul 5. Yeni bölüm fragmanı yayında mı? Zalim İstanbul son 4.bölüm izleyici karşısında
Zalim İstanbul’un 5.yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Zalim İstanbul’un yeni bölümünde de heyecan bitmiyor. Zalim İstanbul’un son bölümünde Cemreyi öpmeye çalışan Cenk kafasına şişe yer. Civan hapse düşür. Oğlu hapse düşen Seher “Ne sizin kavganım umurumda ne elalemin şımarık çocuğu umurumda. Benim oğlum hapiste.” der. Aile eve döner ve Cemre hemen Nedim’in yanına gider. Ona “Kim yaptı? Bunu sana kim yaptı?” diye sorar.
Zalim İstanbul’un 5. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Zalim İstanbul’un son bölümünde Cemre bir davet sonrası şarkı söylemeye gider. Gözleri kapalı şarkı söyleyen Cemre, gözleri açıldığında ise karşısında Cenk’i görür. Cenk Cemreye küstahça “Güzel taktik. Zengin şımarık çocuğun ezberini bozan fakir tribal kız. İkimiz de bunun sonunun nereye gideceğini çok iyi biliyoruz.” der. Cemreyi öpmeye çalışan Cenk kafasına şişe yer. Civan hapse düşür. Oğlu hapse düşen Seher “Ne sizin kavganım umurumda ne elalemin şımarık çocuğu umurumda. Benim oğlum hapiste.” der. Aile eve döner ve Cemre hemen Nedim’in yanına gider. Ona “Kim yaptı? Bunu sana kim yaptı?” diye sorar.
ZALİM İSTANBUL 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kanal D’nin sevilen dizisi Zalim İstanbul’un 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.
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ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 4. BÖLÜM ÖZETİ
Cemre, karşısında Cenk’i görünce neye uğradığını şaşırır. Küstahça hareketine karşılık Cenk, hiç beklemediği bir cevap alır. Agâh suçlamayı reddeden Civan’ı kurtarmak için tüm avukat ordusunu seferber eder.
ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ
Karaçay’ın yakasında yine Seher’in elleri vardır. Bu kargaşadan fırsat bulan Şeniz ise, Seher ve ailesini kapıya koyarken, Nedim’i elleriyle zehirlemeye devam eder. Ellerinde bavulları bir kez daha sokakta kalan Yılmaz ailesi ummadıkları birinden destek görürler.
Ceren yaptığı gebelik testinin pozitif sonucuyla keyiflenirken Seher, Civan’ın tutuklanmasıyla tüm gücünü yitirir. Şeniz ve Agâh’ın hararetli tartışmasını bölen Nedim ve ağzından dökülenler Agâh’ı buruk bir mutluluğa sürüklerken, Şeniz için sarsıcı olur. Agâh, Cenk’i Cemre konusunda uyardığında aldığı cevap karşısında yıkılırken, Cemre telefonunun ekranındaki can alıcı görüntüleri Agâh’a izletir. Şeniz, bir şok daha yaşayacaktır.
ZALİM İSTANBUL KONUSU
Değerlerine bağlı, gururlu ve biraz da tutucu, tam bir Anadolu kadınıdır Seher. Seher’in gözünde evlatlarının üçü de pırlantadır. O kadar ki, bir tek çocuklarıyla ilgili büyük konuşur Seher, ”Hamurlarını toprağımda ellerimle yoğurmuşum! Yanlış yapmaz, günah, haram bilmez benim evlatlarım”…
Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden “gelin” aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, Seher'in ölse böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini bildiği için, küçük torununu da ikna ederek usta bir düzenbazlığa girişir.
Karaçayların ise dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamının öteki yüzü, tehlikeli sırlar barındırmaktadır. Seher ailesi ile adım attığı Karaçay köşkünde, en korktuğu şeyle; çocuklarıyla, hırsla, parayla sınanacak, yaşananlar iki aileyi de temelden sarsacak, hayatlarındaki taşları yerinden oynatacaktır.
ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI
Fikret Kuşkan – Agâh Karaçay
Deniz Uğur – Seher Yılmaz
Mine Tugay – Şeniz Karaçay
Ozan Dolunay – Cenk Karaçay
Simay Barlas – Damla Karaçay
Berker Güven – Nedim Karaçay
Bahar Şahin – Ceren Yılmaz
Sera Kutlubey – Cemre Yılmaz
İdris Nebi Taşkan – Civan Yılmaz