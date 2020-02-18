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  3. Tutunamayanlar dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı çok keyifli!

Tutunamayanlar dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı çok keyifli!

Tutunamayanlar dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı çok keyifli!

Tutunamayanlar dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Tutunamayanlar dizisi yeni bölümünde de izleyiciyi şaşırtacak. İşte Tutunamayanlar dizisinin yeni bölümünden ilk kareler…

Her bölümünde edebiyata göndermeler yapan Tutunamayanlar dizisinin yeni bölümü bu akşam saat: 20:00’de yayınlanacak. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Tarık ablasının zoruyla dışarı çıkabilecek mi? Tarık gerçek aşkını bulabilecek mi? 

YENİ BÖLÜMDEN İLK KARE

Ablasının zorlanmasıyla dışarı çıkan Tarık, bu sefer gittiği her yerde Sevgililer Günü mesajlarıyla karşı karşıya kalır. Gerçek aşkın varlığını bulmaya çalışan Tarık, İlhan ve Lütfü’ye danışır. Mahalledeki Sevgililer Günü hazırlarına İrem de katılır. İrem, Sevgililer Günü için kitap kafeye yeni bir düzen getirir. Ancak Tarık, İrem’e darılmıştır.

 


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